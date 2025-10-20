En 234 días se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026, donde el estadio Azteca hará historia como el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo en el debut de la Selección Mexicana, que aunque no ha presentado de forma oficial los uniformes que usará durante la justa veraniega, en redes sociales ya se han filtrado algunos diseños.

Este lunes, Footy Headlines, volvió a filtrar el diseño de la camiseta del Tri, esta vez la visitante.

De acuerdo con el sitio especializado en camisetas, el jersey visitante será blanco, con detalles en rojo y verde oscuro que adornarán el cuello y los hombros.

El short, sería verde oscuro para dar contraste a la camiseta. En redes sociales, la recepción por parte de los aficionados fue positiva, destacando la elegancia de este supuesto nuevo modelo.

En las fotos filtradas, el logo de Adidas sería el de Adidas Originals, que ha presentado diseños "clásicos" para todas las selecciones. A falta de que se haga oficial, se sospecha que la Federación Mexicana de Futbol anuncie las camisetas a finales de año o a principios del 2026.

El jersey de visita del Tri para el Mundial 2026 / Fotos: FootyHeadlines