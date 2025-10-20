El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, en su función como diputado de Morena, volvió a robarse los reflectores por una nueva polémica, tras ser captado jugando pádel durante la sesión de diputados para discutir la Ley de Aguas Nacionales.

Este lunes, se viralizó un video de la sesión remota de la Comisión de Presupuesto, en el que, a la hora de solicitar el voto y opinión de la leyenda del América, el mencionado no se percató de que se veía que estaba en una cancha de pádel con el sonido de las raquetas de fondo.

🗳📌 CACHAN A CUAUHTÉMOC BLANCO JUGANDO PÁDEL 🎾 DURANTE SESIÓN DE TRABAJO



Pues sí, el diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena), volvió a dar nota... pero no por su trabajo legislativo.



En la sesión remota de la Comisión de Presupuesto se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas… pic.twitter.com/Hz6mEDWOOQ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 20, 2025

"Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias", manifestó el diputado morenista antes de abandonar la sesión.

“¡Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando, pon atención Cuauhtémoc!”, dijo entre risas el diputado del PRI, Mario Zamora. "Hasta acá se escuchan los raquetazos", agregó, antes de emitir su voto en contra.

Patricia Jiménez, del PAN, dijo: “anda acosando mujeres”, en referencia a la denuncia pública que enfrenta el exfutbolista.

