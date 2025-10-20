Este noviembre se llevará a cabo la , donde México compartirá grupo con las selecciones de Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

“Vamos con mucha ilusión y con una gran preparación”, dijo Carlos Patiño, entrenador del Tri sub-17 antes de partir rumbo a Qatar, donde se llevará a cabo la justa mundialista.

Lee también

Después del Mundial Sub-20, donde México logró superar el grupo de la muerte y logró llegar al quinto partido, donde fue eliminado por Argentina, ahora las expectativas están puestas sobre los menores de 17 años, que irán al continente asiático a hacer historia.

Sin embargo, en esta Copa del Mundo no estará Gilberto Mora, la estrella de 16 años de los Xolos de Tijuana.

Dentro de los jugadores destacados están Aldo De Nigris, Abdon Turrubiates y Lucca Vuoso, entre otros.

Lee también

¿CUÁNDO DEBUTA MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB-17?

  • Día: martes 4 de noviembre
  • Hora: por definirse
  • Rival: Corea del Sur

El segundo partido de la fase de grupos el Tri lo jugará contra Costa de Marfil el 7 de noviembre y cerrará su participación en la primera ronda contra Suiza el 10 de noviembre, buscando el pase a la fase final.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

El Real Madrid y el Barcelona tienen en la mira a Gilberto Mora, tras gran actuación en el Mundial Sub-20

Futbol Internacional

El Real Madrid y el Barcelona tienen en la mira a Gilberto Mora, tras gran actuación en el Mundial Sub-20
Cristiano Ronaldo mantiene una dieta y un entrenamiento estricto para llegar en forma al Mundial 2026

Futbol Internacional

Cristiano Ronaldo mantiene una dieta y un entrenamiento estricto para llegar en forma al Mundial 2026