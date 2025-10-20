Este noviembre se llevará a cabo la Copa del Mundo Sub-17, donde México compartirá grupo con las selecciones de Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

“Vamos con mucha ilusión y con una gran preparación”, dijo Carlos Patiño, entrenador del Tri sub-17 antes de partir rumbo a Qatar, donde se llevará a cabo la justa mundialista.

Después del Mundial Sub-20, donde México logró superar el grupo de la muerte y logró llegar al quinto partido, donde fue eliminado por Argentina, ahora las expectativas están puestas sobre los menores de 17 años, que irán al continente asiático a hacer historia.

Sin embargo, en esta Copa del Mundo no estará Gilberto Mora, la estrella de 16 años de los Xolos de Tijuana.

Dentro de los jugadores destacados están Aldo De Nigris, Abdon Turrubiates y Lucca Vuoso, entre otros.

¿CUÁNDO DEBUTA MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB-17?

Día: martes 4 de noviembre

Hora: por definirse

Rival: Corea del Sur

El segundo partido de la fase de grupos el Tri lo jugará contra Costa de Marfil el 7 de noviembre y cerrará su participación en la primera ronda contra Suiza el 10 de noviembre, buscando el pase a la fase final.

