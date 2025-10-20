La eliminación de México del Mundial Sub-20, además de dolorosa por la derrota en sí, las burlas que se hicieron virales de los jugadores de Argentina le hicieron al equipo mexicano encendieron a toda la fanaticada azteca.

Sin embargo, pese a que quizá no fue de la manera que les hubiera gustado, los aficionados tuvieron su venganza. Pues luego de que Marruecos se alzara con la Copa Mundial con un marcador de 2-0, los ataques en redes sociales hacia la albiceleste no se hicieron esperar.

Marruecos es campeón del Mundial Sub-20 Foto: AP

¿Cómo se burlaron de la selección argentina Sub-20?

La cuenta oficial de X de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje de apoyo a sus jugadores tras perder el partido por el título, pero la intención de ayuda se vio de inmediato opacada por una ola de comentarios de burla y con memes.

La polémica comenzó en las rondas previas. Tras eliminar a la Selección Mexicana, los jugadores salieron del vestidor con música del Chavo del 8, lo que era una clara mofa hacia el público mexicano.

También, se burlaron del baile del 'Chicha' Sánchez, con la canción 'Mesa que más aplauda'. Cosa que los usuarios de internet tampoco olvidaron.

¿Como decía aquel tango?...



Ah sí, "Volveeeeeeeer, con la frente marchita"



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



Pero no sé preocupen, en ciudad de México siempre hay vacantes de mesero — Héctor Vilchis (@vimahera) October 20, 2025

