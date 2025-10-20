La Selección Mexicana femenil inició su camino en la Copa Mundial Sub-17 con una derrota ante las actuales campeonas del torneo, Corea del Norte, con un marcador de 2-0.

Sin embargo, no tiene tiempo para lamentos, y ya trabajan para conseguir sumar puntos en este exigente certamen internacional, donde además el calendario es intenso.

¿Cuál es el siguiente partido de México Femenil sub-17 en el Mundial?

El segundo juego del Grupo B para la Selección Nacional, se jugará este martes 21 de octubre, ante su similar de Países Bajos, que ganó en su debut. El Tri buscará sumar de tres puntos, para poder seguir con vida.

La Selección Mexicana Femenil perdió en su debut del Mundial sub 17 / Foto: Miseleccionfem

Dicha disputa está pactada para arrancar a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México. El otro partido de la fase de grupos será Corea del Norte ante Camerún.

El partido ante las jugadoras neerlandesas se jugará en el Mohammed VI Football Academy Pitch 2. Y de vital importancia para reponerse del adverso resultado conseguido ante Corea del Norte, donde además no lograron meter gol.

De momento, las futbolistas aztecas se encuentran en el último lugar del Grupo B, mientras que Corea del Norte y Países Bajos ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.

