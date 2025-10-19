La pareja del momento, Lamine Yamal y Nicki Nicole, han dado de que hablar desde que comenzó su romance, muchos la han criticado por la diferencia de edad que existe entre ambos, ya que el jugador del Barcelona tiene 18 años de edad, mientras que la argentina tiene 25.

Sin embargo, poco parece importarles, ya que en repetidas ocasiones han dejado ver destalles de su relación mediante publicaciones de sus redes sociales.

Esta vez, la cantante de Argentina, a través de su Tiktok, mostró un video de ambos, con una música brasileña, y un baile coqueto que inicia Lamine Yamal.

Lee también Mundial Sub-20: Marruecos derrota a Argentina en la final y se proclama campeón del mundo

Video de Lamine Yamal y Nicki Nicole bailando

Este video, que dura apenas 15 segundos, ya cuenta con casi cinco millones de vistas, y más de 700 mil likes. Nicki Nicole lo adornó con un "bye" y un emoji de estrella.

En el ambiente deportivo, Yamal se ha llevado muchos ataques debido a que lo tachan de indisciplinado por este tipo de actitudes. A lo que su entrenador, Hansi Flick, salió a hablar al respecto previo al reciente partido ante el Girona.

“Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una tontería (la indisciplina de Yamal). Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirán nada. Es una chorrada. No tengo nada que esconder. Si alguien ha dicho esto, miente, no es verdad”, declaró el entrenador blaugrana.

Barcelona derrota a Espanyol y se proclama campeón en España; Lamine Yamal anota un impresionante gol - Foto: AFP

Lee también Selección Mexicana: ¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Javier Aguirre?