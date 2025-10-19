En la reciente Fecha FIFA, la Selección Nacional dejó más dudas que certezas. Fueron goleados (4-0) por Colombia, y después obtuvieron un empate a un gol, ante Ecuador en el estadio Akron.

Ahora, ya se conocen los dos próximos rivales que enfrentarán los dirigidos por Javier Aguirre, como parte de las preparaciones para el Mundial de 2026, de México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo y contra quién jugará México?

La Selección disputará su siguiente partido amistoso el sábado 15 de noviembre, y también lo harán en tierras aztecas, donde el Tri tendrá un duro examen ante su similar de Uruguay.

El seleccionado volverá a medirse ante un contrincante de CONMEBOL, en el estadio TSM Corona de Torreón, hogar de Santos Laguna. Donde el equipo de Javier Aguirre deberá mostrar mejoras con respecto a sus dos más recientes compromisos.

Sin embargo, este partido ante los uruguayos no será el único que México dispute en el próximo parón de selecciones. Paraguay también se medirá ante el combinado tricolor, aunque esta vez, en Estados Unidos.

El juego se llevará a cabo en el Alamodome de San Antonio, Texas, el 18 de noviembre. Cabe mencionar que los paraguayos ya consiguieron su boleto para la Copa del Mundo, y se encuentran en una muy buena forma.

Ya se verá si el equipo nacional logra dejar con un mejor sabor de boca a todos los fanáticos aztecas, y si Javier Aguirre demuestra que su equipo va por buen rumbo de cara al certamen internacional del año que viene.

