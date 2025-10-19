A menos de un año de que de inicio la Copa Mundial 2026 de la FIFA, todos los futbolistas mexicanos han comenzado a dar lo mejor de sí para entrar en la lista definitiva de Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

Tal es el caso de Julián Quiñones, el colombiano con nacionalidad mexicana que milita en el Al-Qadisiyah de la Liga de Arabia Saudita y quien este fin de semana marcó un hat-trick en la victoria 3-1 de su equipo ante el Neom. El partido se celebró en el King Khalid Sports City Stadium de Tabuk.

Quiñones abrió el marcador al minuto 11 tras recibir un servicio dentro del área que, con mucha paciencia y técnica, el seleccionado nacional envió al fondo de la portería que defendía el portugués Luis Maximiano.

Ante de ir a la pausa del medio tiempo, el delantero de 28 años firmaría el doblete tras rematar con su pierna derecha un servició al área que Maximiano no pudo detener. El francés Alexander Lacazette se encargaría de descontar al 66, pero Quiñones tendría la última palabra.

El mexicano firmó el hat-trick con un remate de cabeza en los instantes finales del partido. Con el triplete, Quiñones llegó a seis tantos en cinco jornadas en la Saudi Pro-League.