Mientras las miradas están regularmente puestas en los nombres de siempre, puede que el futuro de la Selección Mexicana se esté formando en otro escenario: el Mundial Sub-20. El torneo que recién terminó, en Chile, dejó ilusionado a más de uno por la actitud mostrada por los futbolistas.

Puede ser que ahí, una nueva generación de futbolistas esté levantando la mano para tomar el relevo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

México está listo para enfrentar a Argentina en Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

México ha mostrado una cara fresca, dinámica y con hambre, algo que hacía falta ver en el proceso del Tri de Javier Aguirre. Jugadores como Gilberto Mora, Diego Ochoa. Elías Montiel, Hugo Camberos, Diego 'Chicha' Sánchez u Obed Vargas, se convirtieron en protagonistas del torneo.

El caso de Gil Mora es especial. Pasó de ser una promesa a una realidad, con una madurez e inteligencia para jugar que sorprende por su corta edad, apenas 17 años.

A su lado, Elías Montiel, de los Tuzos de Pachuca, y Obed Vargas, de los Seattle Sounders de la MLS, completan un mediocampo que combina todas las virtudes: creatividad, sacrificio, visión, ataque y defensa.

Gilberto Mora y Elías Montiel. FOTOS: Capturas

Si la Selección mayor y Javier Aguirre logran acompañar este proceso, el Tri podría tener una base sólida rumbo a 2026, cuando México vuelva a ser anfitrión del Mundial.

El talento está ahí. Lo que falta es continuidad y paciencia. Porque la Sub-20, con los nombres que brillaron en Chile, podría ser el primer paso hacia un nuevo ciclo para el futbol mexicano.

Javier Aguirre da indicaciones durante el partido de México ante Ecuador. FOTO: Imago7

