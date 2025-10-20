La caída de Argentina en el partido por el título del Mundial Sub-20, al parecer no sólo desató la venganza del público mexicano por las burlas recibidas por parte de los jugadores luego de eliminarlos en Cuartos de final.

También, en Chile, específicamente Arturo Vidal, aprovechó el triunfo (2-0) de Marruecos, para lanzar una indirecta a través de una foto publicada en sus redes sociales que hizo viral.

Marruecos es campeón del Mundial Sub-20 Foto: AP

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre la derrota de Argentina ante Marruecos en el Mundial Sub-20?

Un par de minutos después de que Marruecos se consagrara y alzara la Copa del Mundo de la categoría, el exjugador del Barcelona y Bayern Múnich, publicó una historia en su cuenta de Instagram que tomó fuerza rápidamente.

Al igual que dentro de la cancha, Vidal provocó a los argentinos con la imagen que muestra el segundo gol de los africanos, que veía en su televisor, y lo acompañó con un mensaje y una serie de emojis que dejaban ver la intención sarcástica de su publicación.

Burla de Arturo Vidal a la selección de Argentina Foto: Capturas

Cabe recordar que 'El Rey Arturo', tuvo una histórica rivalidad con la albiceleste a lo largo de toda su trayectoria. Les ganó dos finales de Copa América, y esta vez, no dejó pasar la oportunidad de burlarse de ellos tras caer en el Mundial en Chile.

