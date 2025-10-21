Santiago Fernández debutó muy joven en el futbol mexicano. Con apenas 17 años, Manuel Lapuente le dio la oportunidad de ser el delantero titular del América en varios equipos, demostrando carácter y que no le pesaba la playera al responder con goles.

Muchos lo veían como una joya a pulir, pero de a poco su brillo se fue apagando con la inactividad. Su carrera prácticamente se acabó en el Preolímpico de Concacaf rumbo a Beijín 2008, donde se consumó el fracaso tras no poder ganar el partido por seis goles.

¿A qué se dedica Santiago Fernández?

Muchos aficionados del América se aventuraron a decir que Santiago Fernández marcaría época con el club, debido a que a su corta edad ya estaba deslumbrando en el futbol mexicano.

Cabe destacar que si bien el delantero de formó en Coapa, a los 13 recibió la oportunidad de probarse en el Bayern Múnich de Alemania, donde lo aceptaron, pero su padre no lo dejó al ser todavía muy chico.

Tras su participación con las Águilas, Fernández salió del equipo y estuvo practicando en el Barcelona, donde tuvo la oportunidad de jugar ni más ni menos que junto a Lionel Messi.

Cuando regresó con los azulcremas tuvo algunas actuaciones destacadas, pero no se consagró, siendo enviado al Toluca, donde se convertiría en campeón en aquel dramático partido frente a Cruz Azul.

No obstante, pese a que tenía mucho por delante en su carrera, tras ser enviado al Puebla, donde prácticamente no jugó, decidió colgar los botines, alejándose de los reflectores mucho tiempo.

Santiago Fernández entrenó junto a Lionel Messi en el Barcelona. Foto: Especial

Santiago Fernández es recordado por aquel partido en Carson, California del 16 de marzo de 2008 contra Haití, donde México estaba obligado a ganar por diferencia de cinco goles y aunque si lo lograron, al recibir un tanto necesitaban de uno más para avanzar de ronda.

Esas las jugadas más claras y fáciles fueron falladas por Santiago Fernández, Luis Ángel Landín, César Villaluz, entre otros. El canterano del América erró dos sin portero y quedó marcado por la narración de Christian Martinoli con el “de qué te vas a disfrazar”.

Tras su retiro intentó convertirse en agente de futbolistas, pero trascendió que reprobó el examen que aplica la Federación mexicana de Futbol (FMF). Desde hace mucho no se sabía nada de él, más que sus publicaciones motivacionales que realiza en Instagram.

Recién se volvió tema viral debido a que acusó a Martinoli de arruinar su carrera, ya que sus comentarios negativos por el partido contra Haití lo persiguieron toda su carrera y actualmente todavía recibe burlas por eso.