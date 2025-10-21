ESPN es un caos total. El lunes por la noche explotó la bomba de que la empresa norteamericana había tomado la determinación de dar una sacudida y despedir a los principales directivos, lo que genera incertidumbre de cara al futuro.

Se habla de que mucho del talento de la televisora comenzará a buscar mejores opciones, por lo que perderían a sus principales atractivos. En la lista se señalan a Álvaro Morales, Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay.

¿Mauricio Ymay regresa a Televisa?

Es un hecho que Televisa dese echar la casa por la ventana el próximo año en la cobertura del Mundial 2026, que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Se habla de la posibilidad de sumar más talento para que los espectadores tengan muchas opciones en los diversos programas que emitirán durante la competencia. Los que más llaman la atención son las repatriaciones de Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay.

En el pasado ambos fueron piezas fundamentales para TUDN, pero sorprendieron con sus respectivas salidas, llegando a TUDN, donde no tardaron mucho tiempo en consolidarse.

Mauricio Ymay fue el reportero principal de Televisa para la Selección Mexicana por muchos años. Foto: Imago7

No obstante, ambos regresarían a casa. Según las publicaciones de Pepe Hanan, Ymay retornará a Televisa con el aval de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana.

Con este movimiento, Mauricio desplazaría a Gibrán Araige, quien hasta el momento es el reportero encargado de la información del Tricolor. Sin embargo, no tiene la misma relación con el Vasco, quien supuestamente había abogado para que el comentarista regresará a Chapultepec 18.

Fueron casi siete años los que Mauricio Ymay duró en ESPN, que de cara a su baja, deberá elegir a un nuevo reportero para la Selección Nacional. Se habla de que Ymay empezará a trabajar en Televisa a partir del 1 de noviembre.