La derrota de la Selección Argentina ante Marruecos (0-2) en la Copa del Mundo Sub-20, desató miles de burlas por parte de los aficionados mexicanos, en 'venganza' tras las acciones que tuvieron los jugadores argentinos luego de eliminar a México en Cuartos de Final.

Marruecos es campeón del Mundial Sub-20 Foto: AP

Adolfo 'El Bofo' Bautista, se sumó a la lista de personajes que no dejaron pasar la oportunidad de reírse del equipo albiceleste: "Karma".

¿Qué dijo el Bofo Bautista sobre la derrota de Argentina en el Mundial Sub 20?

Ante las burlas que los futbolistas sudamericanos hicieron al pueblo mexicano, como la de poner la canción del Chaco del 8 cuando salieron del vestuario, o imitar el baile viral del 'Chicha' Sánchez, el ex de Chivas mandó una indirecta en redes sociales.

En una historia, Bautista subió una foto del festejo de Marruecos, con el resultado final de 2-0, y lo adornó con la canción del Chavo del 8, y un sticker que decía "Karma".

Foto: Capturas

Para los seguidores del Bofo, esto fue tomado como un respaldo hacia los fanáticos aztecas del balompié, y una manera de sanar la eliminación sufrida en Cuartos del final, cuando el Tri perdió por el mismo resultado (2-0).

Mateo Silvetti celebra el segundo gol de Argentina sobre México | FOTO: AP

