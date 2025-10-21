La Selección Mexicana femenil inició su camino en la Copa Mundial Sub-17 con una derrota ante las actuales campeonas del torneo, Corea del Norte, con un marcador de 2-0.

Aunque dicen que lo bonito del futbol es que siempre da revanchas. Y este martes 21 de octubre, las jugadoras mexicanas tendrán la oportunidad de sumar sus primeros puntos ante Países Bajos.

No será fácil, pues la selección neerlandesa llega con la moral alta, luego de ganarle a Camerún en su debut del torneo. Han mostrado ser un equipo organizado, y que buscará aprovechar la urgencia de México de sumar unidades.

El cuerpo técnico del Tri Femenil, enfatizó en la importancia de corregir los errores cometidos ante Corea del Norte, y ajustar detalles a balón parado, ya que son conscientes que este juego es clave para poder seguir con vida en Marruecos.

La Selección Mexicana Femenil perdió en su debut del Mundial sub 17 / Foto: Miseleccionfem

¿Cuándo y dónde ver México Femenil vs Países Bajos Femenil del Mundial?

El partido que definirá el rumbo de las futbolistas aztecas en esta Copa del Mundo, está pactado para arrancar a la 1:00 pm, Hora del Centro de México, y se podrá disfrutar a través de las señales de Vix Premium.

Fecha: martes 21 de octubre

Hora: 13:00 horas del centro de México

Sede: Mohammed VI Football Academy Pitch 2

Dónde ver: VIX+

