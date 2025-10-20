Desde hace un año, el futbol mexicano encontró a su nueva estrella en el joven Gilberto Mora, que con 16 años ya se instaló como la esperanza de la Selección Mexicana y que se ha ganado el respeto de los mayores, incluido Santiago Giménez, que reveló el "secreto" que lo hace distinto a los demás.

A través de un video en redes sociales, el goleador del Milan compartió una intimidad del joven canterano del Tijuana que llamó su atención por encima de los demás jugadores del Tri.

"En Copa Oro, una de las primeras veces que estuvimos con Mora, llegamos al autobús, yo iba pasando porque voy hasta atrás y todos los jugadores estaban con su teléfono, chateando, viendo Instagram, TikTok, y volteo, y estaba Morita leyendo un libro y ahí dije este es diferente, son pequeños detalles que hacen la diferencia la verdad y eso me gustó mucho y después en la cancha ni se diga, es un crack", confesó Giménez.

Mora, recibió la oportunidad de mostrarse en la Selección Mayor gracias a Javier Aguirre; sin embargo, reafirmó su estatus de figura en la última Copa del Mundo Sub-20, donde México fue eliminado en cuartos de final por Argentina.

