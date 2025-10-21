y su ahora esposa, Fer Serrano, han dejado ver aspectos de su relación a través de sus redes sociales en diversas ocasiones. Desde su etapa en Cruz Azul, hasta fotos de su boda, de cuando apoya al 'Bebote' en partidos de la Selección Mexicana, o en Italia con el AC Milán.

Al menos a través de estas plataformas, ambos han demostrado que llevan una relación amena, divertida y que ha perdurado ya por varios años.

Fer Serrano, esposa de Santiago Giménez Foto: Especial
¿Qué le dijo Santiago Giménez a su novia?

Sin embargo, en una reciente transmisión en vivo en Tiktok, el delantero mexicano le hizo un comentario con doble sentido a su esposa, lo que rápidamente circuló entre los seguidores de la pareja.

Se puede apreciar en el video que Serrano se encontraba en un lugar abierto, y mientras le describía a Santiago el ambiente en donde estaba, observó un ave muy grande: "Hay un pájaro súper grande, como de metro y medio".

A lo que el canterano de La Máquina respondió de inmediato: "Bueno... pero ya estás acostumbrada a ver pájaros grandes". Lo que desató un gesto de sorpresa total de Fer, que quedó boquiabierta.

Luego de quedarse sin palabras por un par de segundos, la esposa del futbolista respondió con un: "Ay, que naquito, mi amor", entre risas.

