Televisa estaría a punto de dar a conocer una noticia que generará mucho eco entre los aficionados: Mauricio Ymay dejará ESPN para regresar a Televisa, ya que lo contempla como una de sus contrataciones bomba de cara al Mundial 2026.

El reportero estelar de la Selección Mexicana volverá a la que fue su casa por muchos años. Sin embargo, pocos recuerdas que el principal motivo por el que en 2018 decidió salir de TUDN de debió a que la relación estaba ya muy desgastada con varios directivos de la empresa.

Lee también Santiago Giménez 'alburea' a su novia en plena transmisión en vivo

¿Por qué se fue de Televisa Mauricio Ymay?

Mauricio Ymay recibió la oportunidad de convertirse en el reportero de la Selección Mexicana de TUDN, donde se consolidó y se convirtió en la sombra de técnicos y jugadores que vestían la playera verde.

Fue ahí que forjó una gran relación con Guillermo Ochoa y con el propio Javier Aguirre, actual timonel del combinado nacional. Sin embargo, con el paso de los años, pese a ser uno de sus talentos principales, la relación con varios personajes de Televisa comenzó a desgastarse.

“Todo el 2018 para mí fue un año muy desgastante, de mucho jaloneo y por eso yo termino tomando la decisión de salir de Televisa. Fue difícil, fue dolorosa, me costó trabajo tomar esa decisión, fue muy pensada y analizada con mi familia y era momento de tomarla”, Ymay en una entrevista pasada.

Sin embargo, el comunicador aseguró que fue un momento complicado para él, debido a que era tal la incomodidad de estar en la televisora de Chapultepec 18 que se fue sin tener trabajo seguro en otra empresa.

“Inclusive, llegó un momento donde yo no tenía absolutamente nada, yo no tenía una oferta de trabajo, pero sabía que me tenía que ir”, agregó.

Durante casi siete años, Mauricio Ymay fue reportero y comentarista de ESPN. Foto: Especial

No obstante, siempre estuvo agradecido con la televisora que lo hizo crecer laboralmente, por lo admitió en ese tiempo que no se cerraba a un regreso, como ocurrirá próximamente.

“Para Televisa y para Emilio Azcárraga, lo digo siempre, siempre tendré palabras de agradecimiento porque fue una empresa en donde yo empecé, en donde yo crecí, donde yo me consolidé”, agregó.

Se sabe que Mauricio Ymay regresará a Televisa con miras al Mundial 2026, donde será el reportero principal en las coberturas de la Selección Mexicana. Trascendió que el propio Javier Aguirre influyó para que se diera su retorno a TUDN, que se está armando con todo para ganar el rating en la Copa del Mundo.