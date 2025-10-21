Gilberto Mora se confirmó como un jugador importante en la Selección Mexicana. Pese a sus 16 años, fue considerado por la Mayor en la Copa Oro y no desentonó, jugando incluso la Final en la que derrotaron a Estados Unidos.

La confirmación llegó en el Mundial Sub-20, donde se convirtió en el jugador más determinante con tres goles y dos asistencias. Todos los aficionados apuestan a que estará en la Copa del Mundo 2026 y será factor importante en el esquema de Javier Aguirre.

¿Qué dijo Santiago Giménez de Gilberto Mora?

Gilberto Mora no sólo ha deslumbrado a la prensa y aficionados, tanto nacionales como internacionales. Además, sus compañeros no se han cansado de elogiar el canterano de Xolos.

Uno de ellos es Santiago Giménez, quien también tuvo una meteórica carrera cuando comenzó a jugar con el Cruz Azul. Ya consolidado no dudó en aceptar una oferta de Europa y actualmente milita en una de los clubes históricos del Viejo Continente: Milan de la Serie A.

El Bebote recordó las primeras impresiones que tuvo de Gil Mora en la concentración de la Selección Mexicana, donde se percató que no únicamente destacaba sobre el resto de sus compañeros en la cancha, sino también fuera de ella.

Giménez señaló que le sorprendió que mientras todos estaban concentrados en sus respectivos teléfonos, entreteniéndose en las redes sociales, Morita se cultivaba con un libro, lo que le dejó claro que era una persona diferente a lo que suele ver.

Gilberto Mora fue bien cobijado por la Selección Mayor en la Copa Oro. Foto: Imago7

“Me acuerdo en Copa Oro, una de las primeras veces que estuvimos con Mora, que llegamos al autobús y yo llegué al último. Iba pasando porque me tocaba hasta atrás e iba volteando a los lados y todos los jugadores con su teléfono, así como chateando, viendo Instagram, TikTok…

“En una de esas, volteo y estaba Morita leyendo un libro y de ahí dije, ‘este es diferente’, pequeños detalles, pero que hacen diferencia. Eso me gustó mucho de Mora y después en la cancha ni se diga, es un crack”, comentó Santiago Giménez.