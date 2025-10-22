Este martes el mundo de los medios de comunicación causó bastante revuelo a través de las redes sociales luego de que se difundiera la información de que uno de los elementos de ESPN estaría a punto de salir de la televisora de Bristol para realizar su flamante regreso a Televisa de cara al próximo Mundial de 2026.

Trascendió que el periodista Mauricio Ymay abandonaría a la cadena deportiva para la que ha trabajado en los últimos años, para retornar a la empresa de Emilio Azcárraga para cubrir el lugar del reportero de América y de la Selección Mexicana, Gibrán Araige, para ahacerse cargo de las coberturas relacionadas con el Tricolor.

Pero más allá de la noticia del cambio de este reportero de una empresa a otra, una de las cosas que llamó más la atención, fueron los rumores que salieron a la luz sobre que esta decisión de llevar de regreso a Ymay habría sido a petición especial de Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana.

Sin embargo, fiel a su estilo, David Faitelson salió a responder esas acusaciones con polémica incluida y señalamientos a quienes compartieron esa versión de los hechos.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson ante la noticia del regreso de Mauricio Ymay a Televisa?

"Se lee cualquier clase de tonterías en estas redes sociales…", empieza el mensaje que el conductor de Televisa, antes de TV Azteca y ESPN a través de su cuenta de X.

"¿Qué Javier Aguirre decide quien debe ser el reportero de las selecciones mexicanas en TUDN? No me hagan reír. Aguirre tiene suficiente trabajo en decidir, entre otras posiciones, quien será su lateral derecho…", agregó el comunicador, quien fue uno de los pupilo de José Ramón Fernández, en la empresa del Ajusco.

Finalmente, cierra su mensaje con un insulto a sus colegas que compartieron la versión que señala que el Vasco habría pedido que se lleve a cabo dicho movimiento a raíz de un problema con Araige.

"Esos “reporterillos” que juegan a ser periodistas no caben dentro de su propia estupidez", concluye Faitelson.