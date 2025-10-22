Pedro López, técnico del Tricolor Femenil, anhela Fuerzas Básicas más sólidas en México

Cuando Pedro López llegó a la Selección Mexicana Femenil, el momento del Tricolor era crítico. Los boletos para el Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024 se habían perdido en casa.

A tres años de su llegada, el estratega español se ha enfrentado a dificultades, diferencias y también ha manifestado su deseo por tener fuerzas básicas más desarrolladas.

¿Qué dijo Pedro López sobre las Fuerzas Básicas dentro del futbol femenil mexicano?

“Yo siempre digo, la mayor complicación, quizás, que hay en México, es la falta de unas fuerzas básicas más amplias que permitan a las jugadoras llegar a la Selección Mayor con un conocimiento e interpretación de juego más desarrollado, pero desde los 10 o 12 años. Pienso que es una necesidad y un objetivo para el futuro”, declaró el estratega español en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El fogueo ante selecciones top es parte fundamental del proyecto que encabeza López Ramos; sin embargo, se ha convertido en una de las mayores dificultades para la Selección Nacional.

“Una de las dificultades a veces también está en encontrar rivales que quieran jugar contra México, que quieran venir acá, desde Europa, que sean de los mejores equipos del mundo y que vean esta opción, pero desde la distancia o diferencia horaria no es fácil encontrar a este tipo de contrincantes”, agregó el exseleccionador de España.

Pero destaca que el mayor avance y crecimiento del combinado nacional está en el futbol local, con el trabajo en conjunto que realizan los clubes de la Liga MX Femenil.

“Siempre queremos más y pienso que podemos más. Ese avance no es solo de Selección, ese avance va conjunto con el trabajo de los clubes; han mejorado los equipos, han mejorado las jugadoras, mejora la selección”, concluyó.