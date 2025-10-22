En esta recta final del año, comienza el gran objetivo para la Selección Mexicana Femenil. Esta semana, el Tricolor de Pedro López enfrentará a Nueva Zelanda en dos partidos amistosos, para dar paso a la Clasificatoria Concacaf W.

México comparte grupo con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El objetivo (de noviembre a abril) es finalizar líder en su grupo. Otro resultado sería un fracaso.

¿Qué dijo Pedro López sobre el proyecto del Tri femenil para el 2026?

“El equipo está mejor que hace dos años, llegamos en buenas condiciones a este clasificatorio. Tenemos que cuidar los detalles que están fuera de nuestro control... Vamos a decir situaciones como la cancha, el árbitro, el rival, jugadoras especiales a las que nos podamos enfrentar, para que nada nos impida estar en la próxima Copa del Mundo”, declaró el técnico nacional, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Pero finalizar líderes del Grupo A no significa estar en la Copa del Mundo Brasil 2027. Apenas sería avanzar al Campeonato Concacaf W, que se disputará en noviembre de 2026 y servirá como clasificatorio para el Mundial y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Tenemos que estar preparadas para no tener margen de error, ya que nos vamos a jugar la clasificación al Mundial y a Juegos Olímpicos en un partido. Estamos para el Mundial, claramente, y creo que podemos estar también en los Juegos Olímpicos”, agregó el estratega español.

En 2022, la Selección Mexicana Femenil se quedó sin el Mundial 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024, luego de un estrepitoso fracaso en el Campeonato Concacaf W que se disputó en casa.

Llegar a la final del Clasificatorio para conseguir su pase a Los Ángeles 2028 es el gran objetivo para el equipo de López, quien sabe que no puede fallar.