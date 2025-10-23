La Copa del Mundo de 2026 será una gran oportunidad para México, Estados Unidos y Canadá de mostrar al mundo lo mejor de su cultura, tradiciones y sociedad.

Con eso en mente, cada uno de los gobiernos involucrados ha comenzado con el desarrollo y los trabajos necesarios para tener todo listo, con la intención de que los millones de visitantes pasen un gran momento durante el torneo de la FIFA.

Uno de los puntos más importantes y de mayor preocupación en este tipo de eventos es, sin duda alguna, la movilidad, un factor para el que México trabaja con importantes planes que permitan a los aficionados llegar sin contratiempos a los partidos.

En esa lista de medios de transporte que tendrán una dura prueba está el Metro, el cual recibió palabras de elogio por parte de David Faitelson, comentarista de Televisa, quien sería parte de una campaña publicitaria para presumir sus buenas condiciones.

En un video compartido en redes sociales, se puede ver al excomentarista de ESPN aplaudir y destacar las condiciones del Metro de la ciudad de Monterrey, asegurando que está listo para el torneo.

"Las grandes concentraciones y los tráficos. Nuevo León va a tener un metro muy funcional, muy moderno, muy tecnológico y seguro para la Copa del Mundo de 2026", mencionó.

Las palabras de Faitelson generaron de inmediato reacciones entre los usuarios, quienes lo catalogaron de “vendido” por lanzar esas declaraciones, desmintiendo lo dicho por el experimentado comentarista.