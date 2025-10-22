Televisa va con todo al Mundial 2026. El torne que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá deber ser inolvidable para los aficionados, motivo por el que en la televisora desean ofrecer contenido de gran calidad.

Y su mejor arma será contratar a talento que es bien recibido por los espectadores, por lo que tienen en mente repatriar a Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay, ambos de ESPN, pero que próximamente cambiarán de aires.

¿Por qué Mauricio Ymay regresa a Televisa?

Pese a que Mauricio Ymay fue anunciado con bombo y platillo en ESPN hace poco más de seis años, la realidad es que nunca se sintió en su totalidad cómodo de su nueva empresa, donde no sólo era reportero, también fungió como comentarista principal de las mesas de análisis.

No obstante, pese a que no salió en buenos términos de Televisa en 2018, trascendió que a partir de noviembre se reintegrará a la cadena como uno de sus principales contrataciones para el Mundial 2026.

Y lo hará para convertirse en la sombra de la Selección Mexicana, como lo hizo de 2011 a 2018, cuando era el encargado de todas las noticias referentes al combinado nacional.

Gibrán Araige es actualmente el reportero de Selección Mexicana en Televisa. Foto: Especial

Una de las ventajas que tiene Ymay es que lleva una buena relación con varios de los hombres experimentador del Tricolor, incluyendo a Javier Aguirre, lo que lo ayudará en la creación de contenido.

Se habla de que el Vasco Aguirre habría influido en la decisión, pero no es así. La verdadera historia detrás del regreso de Ymay a TUDN se debe a que ya conocen su trabajo y sabían que no estaba a gusto en ESPN, por lo que le hicieron una propuesta y la aceptó.

Otro punto que influyó mucho es el hecho de que ha trascendido que Gibrán Araige, reportero principal de Televisa (cubre América y Selección Mexicana), no tendría una buena relación con Javier Aguirre, lo que complica la generación de información, por lo que ahora cederá ese puesto al recién llegado de ESPN.