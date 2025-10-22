Muchos aficionados lamentaron el hecho de que Gilberto Mora no jugará el Mundial Sub-17 con México que se llevará a cabo en los días siguiente en Qatar. No obstante, parece que hay calidad suficiente para cubrir la ausencia del canterano de Xolos.

Y es que más de uno se llevó una grata sorpresa al ver la lista final de convocados, donde llama mucho la atención que aparecieron en el ataque apellidos como Vuoso y De Nigris, que sin duda serán garantía de gol en el torneo infantil de la Concacaf.

Lee también Selección Mexicana Sub-17: ¿Cuándo y contra quién debuta el Tri en la Copa del Mundo?

¿Quiénes son Lucca Vuoso y Aldo de Nigris?

La Selección Mexicana Sub-17inicará su actividad en el Mundial de la categoría el próximo 4 de noviembre de 2025 con el partido ante Corea del Sur; posteriormente hará frente a Costa de Marfil y cerrará contra Suiza.

Raúl Chabrand, entrenador del combinado nacional, tiene el lujo de contar con grandes jugadores, principalmente en la delantera, donde se la van aponer bastante difícil para elegir a los titulares.

Aunque los nombres que más roban miradas sin duda son los de Lucca Vuoso y Aldo de Nigris, quienes son hijos de los futbolistas retirados que brillaron con Santos y Monterrey, respectivamente.

Aldo Patricio De Nigris González, de 17 años, es hijo del mítico delantero del Monterrey, que durante muchos años le entregó alegarías a la afición. El heredero del legado de la familia De Nigris ha despuntado con Rayados, al grado de que ahora tiene actividad con la Sub-19.

Matías Vuoso y Aldo de Nigris heredaron el talento goleador a sus respectivos hijos. Foto: Especial

Su mejor registro goleador con la Sub-17 fue en el Apertura 2024, donde tuvo la oportunidad de marcar 12 goles en fase regular. El torneo pasado hizo ocho tantos en el Clausura 2025, dejando claro que tiene cosas de su padre y hasta de su tío Antonio.

El caso de Lucca, descendiente del Toro Vuoso, es bastante similar, sólo que en su caso se ha estado ya fogueando con la Sub-21 de Santos, donde hasta el momento sumaba tres goles.

El mejor registro del Torito Vuoso se dio en el Clausura 2025, cuando festejó 15 ocasiones en la Sub-17. Incluso ya le tocó las mieles del éxito al coronarse con loa Guerreros.

Esto únicamente deja claro que ambos jugadores son garantía de gol y que por su ADN corre el instinto que le heredaron sus padres. En caso de hacer un gran Mundial, podrían despertar el interés de clubes de Europa, como recién sucedió con Gilberto Mora en la Copa del Mundo Sub 20.