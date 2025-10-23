El sueño de todo aficionado al futbol es algún día ver a su selección levantar la Copa del Mundo. Son pocos los afortunados que tienen la posibilidad de presumir que vieron campeones a sus respectivos países.

No obstante, en el Mundial de México 86 un fanático argentino no sólo tuvo el privilegio de ver en el Estadio Azteca a su equipo dar la vuelta, además fue parte de la celebración junto a Diego Armando Maradona.

¿Quién fue Roberto Cejas?

Una de las fotografías más emblemáticas en el futbol es la imagen de Diego Armando Maradona a hombros en el Estadio Azteca, cargando eufórico el trofeo de la FIFA luego de ganar el Mundial de México 86.

Más allá de la felicidad del ‘10’ de argentino, quedó inmortalizado un personaje que nadie tenía contemplado ese día. Se trató de Roberto Cejas, aficionado de la Albiceleste que viajó desde Santa Fe a la Ciudad de México y consiguió un boleto para el juego definitivo.

Una vez que se terminó el juego y se consumó el segundo trofeo para los sudamericanos, saltó a la cancha del Coloso de Santa Úrsula para festejar con sus jugadores por la hazaña.

Roberto Cejas recordaba con nostalgia su hazaña de festejar con Maradona el título de México 86. Foto: Especial

Pero quedó enmarcada su figura levantando a hombros a Maradona, quien no paraba de sonreír con el título. No hubo foto en la que no apareciera Cejas con el Pelusa, dejando clara la comunión que siempre tuvo el futbolista con los aficionados.

Lamentablemente, quien se convirtió en un emblema para la hinchada argentina, trascendió en días recientes que falleció. Según TYC Sports el aficionado murió el pasado domingo 19 de octubre de 2025 a los 62 años, sin dar más detalles.

La última ocasión que Cejas pudo reencontrarse con Diego Armando Maradona fue en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde tuvieron una emotiva charla y le recordó que le negó uno de sus zapatos.

“Nos dimos un abrazo hermoso. Diego se reía y me decía: sabes cuánto pesa la Copa, pero yo sé cuánto peso yo con la Copa”, conto Cejas.