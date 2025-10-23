La Selección Mexicana ha sufrido la baja de varios jugadores por lesión en las últimas semanas, pero ninguna como la de Rodrigo Huescas, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante un partido de Champions League.

Pese a la gravedad de su padecimiento, la esperanza será lo último que muera para el zaguero nacional, debido a que confía que se rehabilitará a tiempo para ser considerado por Javier Aguirre en el Mundial 2026.

Lee también Así luce terminada la nueva grada que construyeron en el Estadio Azteca para el Mundial 2026

¿Ya operaron a Rodrigo Huescas?

El 1 de octubre, durante los primeros minutos del partido de Champions League entre Copenhague y Qarabag, Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio en camilla y entre lágrimas, debido a que todo parecía indicar que se había lesionado de gravedad.

Luego de que fuera sometido a los exámenes médicos de rigor, se decretó la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, los que significaba que el canterano de Cruz Azul se perdía toda la temporada con el equipo danés.

La mala noticia se hizo más grande debido a que prácticamente se perdía el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, donde parecía que se había afianzado en la lateral derecha, zona que le ha generado muchos dolores de cabeza a Javier Aguirre.

Rodrigo Huescas, junto a su madre, luego de que fue operado de la rodilla. Foto: Especial

Pese a que hace más de dos semanas fue que se lastimó, Huescas recién fue operado, por lo que serán en los próximos días que inicia el período de rehabilitación, quien confía el mexicano sea más corto de lo pronosticado.

Le propio jugador del combinado tricolor se encargó de anunciar que había salido bien del quirófano mediante sus redes sociales, donde estuvo acompañado por su madre, novia y amigos.

Ahora el zaguero se enfocará en su recuperación, aunque luce bastante complicado que llegue al Mundial 2026, ya que está planeado su regreso a las canchas un par de meses antes de la inauguración en el Estadio Azteca.