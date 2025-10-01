La Selección Mexicana tiene pésimas noticias de cara a la Fecha FIFA de octubre, debido a que uno de los jugadores que atravesaba mejor momento sufrió una lesión durante un partido de Champions Lague.

Se trata de Rodrigo Huescas, futbolista que recién había sido perdonado luego de una indisciplina que cometió en Dinamarca. Pese a que se desconoce la gravedad de su lesión, para que Javier Aguirre deberá tachar su nombre en el Tricolor.

Lee también Gilberto Mora deslumbró con el gol que le marcó a España en el Mundial Sub-20

¿Cómo se lesionó Rodrigo Huescas?

De cara a los partidos ante Colombia y Ecuador que se llevarán a cabo en Dallas y Guadalajara, respectivamente en la Fecha FIFA de octubre, todo parece indicar que México no podrá contar con Rodrigo Huscas.

Pese a que el canterano de Cruz Azul ha sido el más regular en los últimos meses, una seria lesión le impediría ser parte de los convocados por el vasco Aguirre en los compromisos ante las selecciones de Conmebol.

Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio del partido de Champions League en camilla. Foto: Especial

Huescas fue titular en la segunda jornada de la Champions Lague, donde su equipo el Copenhague visitó al Qarabag. El gusto le duró apenas 12 minutos al zaguero, debido a que tuvo que salir en camilla del partido.

La jugada que le provocó la lesión se dio cuando el mexicano buscó en una jugada dividida ganarle el balón a Leandro Andrade, acción en la que logró anticiparse y ganar el esférico.

No obstante, al intentar asistir a un compañero, Andrade alcanzó a conectarlo en la rodilla, por lo que de inmediato se quedó tendido en el césped quedándose por el dolor.

De inmediato tuvieron que ingresar las asistencias médicas, quienes informaron que no podría continuar en el partido. de inmediato mandaron a su relevo, mientras que Rodrigo Huescas tuvo que abandonar la cancha con visible dolor y en camilla.