La Serie Mundial de las Ligas Mayores está a nada de iniciar su serie, la cual tendrá como protagonistas a Blue Jays y Dodgers. Hay muchas expectativas puestas por los amantes del Rey de los Deportes.

Los aficionados están analizando la mejor opción para disfrutar de los partidos, siendo Televisa una de ellas. Incluso sus comentaristas ya están presumiendo que están en la sede del juego inaugural.

¿Toño de Valdés lanzó indirecta a Pepe Segarra?

Hace un par de años Pepe Segarra dio una noticia que sorprendió a muchos y entristeció a otros: se iba a de Televisa para comenzar una nueva etapa en Fox Sports México, que en ese momento era una televisora estable con los derechos de transmisión de las Ligas Mayores.

Eso significó que uno de los equipos más famosos de comentaristas de TUDN se separaría. Los llamados ‘Tres Amigos’ conformados por Antonio de Valdés, Enrique Burak y Segarra no continuaría más en televisión e incluso ahora competirían por el rating entre ellos.

Lamentablemente la situación de la cadena deportiva que se transmite por sistemas de cable atraviesa una severa crisis y perdió casi todos los contenidos que ofrecía, siendo la MLB uno de ellos.

Hasta hace un par de años, Antonio de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra eran inseparables. Foto: Especial

Por primera vez en muchos años, Pepe Segarra se quedará sin narrar la Serie Mundial. Cabe destacar que el principal motivo por el que se fue de Televisa es porque en ese momento Fox Sports transmitía todos los partidos de la temporada, situación que recién terminó.

Curiosamente en la cadena de Chapultepec 18 volvieron a apostar por el beisbol y ellos sí estarán en el Clásico de Otoño. Antonio de Valdés lanzó una publicación que para algunos internautas fue considerada como una indirecta al que fue su compañero por muchos años.

“Saludos desde Toronto… Mañana el Juego # 1 de la Serie Mundial”, fue el mensaje que lanzó en sus redes sociales Toño de Valdés, anunciado que la va a transmitir para Televisa.

En las reacciones no sólo le recriminan en hecho de que le está presumiendo a Segarra que él sí estará en la Serie Mundial, algunos le piden que trate de ayudarlo para que haga una colaboración especial en los encuentros entre Blue Jays y Dodgers.