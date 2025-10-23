Javier Aguirre batalló en la última convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA, debido a que varios de sus jugadores importantes no estaban disponibles por lesión.

Edson Álvarez y Raúl Jiménez fueron las grandes ausencias, debido a que ambos estaban en su última etapa de rehabilitación y preferían no arriesgarse a una recaída en los partidos ante Colombia y Ecuador.

¿Qué le pasó a Edson Álvarez?

Edson Álvarez se convirtió en el líder de la Selección Mexicana, aunque en los últimos partidos no pudo apostar mucho. El mediocampista sufrió una lesión muscular ante Japón, por lo que se perdió el choque ante Corea del Sur en septiembre; para octubre fue descartado por el Vasco Aguirre para jugar ante Colombia y Ecuador.

El Machín aprovechó que no fue considerado por el Tri para terminar de recuperarse y meterse de lleno a los entrenamientos del Fenerbahce equipo al que recién llegó para esta temporada.

De a poco el canterano del América de ha ganado la confianza de su entrenador, por lo que ya es una constante en el equipo titular. Sin embargo, estuvo a nada de sufrir una nueva lesión seria.

Así quedó la pierna de Edson Álvarez luego de la agresión que sufrió. Foto: Especial

El cuadro turco se enfrentó al Stuttgart en la Europa League, donde Edson fue titular. En los primeros minutos del encuentro, Álvarez disputó un balón dividido con el belga Bilal El Khannouss, quien le entró con los tachones por delante.

El golpe lo recibió de lleno el mexicano en la pierna y las zonas blandas, por lo que de inmediato se tiró al césped para quejarse. Pese a lo aparatoso de la imagen, la lesión fue menor.

Lo que provocó la furia de Edson Álvarez fue el hecho de que pese a que se trató de una agresión clara donde no se jugó el esférico, el silbante decidió que el jugador del cuadro alemán sólo meritaba la tarjeta amarilla.