Los aficionados y, por qué no, los coleccionistas de playeras están a la expectativa de conocer los 48 uniformes que usarán las selecciones clasificadas durante su participación en el Mundial 2026.

Pese a que ha habido muchas filtraciones en redes sociales, hasta el momento ninguna ha sido presentada de manera oficial. Se espera que sea el próximo mes cuando se muestren al público las indumentarias de local.

¿Filtraron más playeras del Mundial 2026?

Las redes sociales se han encargado de dar pequeños adelantos de cómo se verán las indumentarias de las selecciones que estarán a mediados del año próximo en el Mundial 2026 que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso de México, a falta de que se haga oficial, se conocen ya los dos uniformes, situación que ha generado división de opiniones debido a los diseños. Se habla de que para la Fecha FIFA de noviembre en Estados Unidos ante Paraguay estrenarán la indumentaria de local.

Eso hace suponer que todas las naciones que son patrocinadas por Adidas harán lo propio en esa misma fecha. A un mes de que esto posiblemente suceda, en internet se conocieron a detalle los jerséis de España, Italia y Bélgica.

La playera de La Furia Roja tendrá un tono más claro y con incorporaciones en azul oscuro en la zona de los brazos, donde corren las tres franjas de la marca con los tonos de la bandera. Unas líneas amarillas verticales adornan la playera de una de las candidatas a coronarse en la Copa del Mundo.

Curiosamente la casaca de Bélgica es bastante parecida. El tono rojo es un poco más oscuro y añaden tonos amarillos y negros en cuello y mangas. El diseño es bastante sobrio, pero elegante.

Italia eligió un azul celeste que incorpora un diseño que asemeja a horas de laurel en un tono más oscuro en toda la indumentaria. Incluye tonos en color dorado en las líneas del patrocinador y las mangas.