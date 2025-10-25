La posibilidad de ver a jugadores naturalizados en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ha vuelto a ser foco de atención, y esta vez Carlos Rotondi, delantero de Cruz Azul, se encuentra en el centro de la conversación.

Javier Aguirre, en su tercera etapa como técnico del Tri, no ha ocultado su apertura a convocar futbolistas no nacidos en México, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad y aporten calidad al equipo.

Lee también: ¿Quiénes son los jugadores no nacidos en México que Javier Aguirre podría llevar al Mundial 2026?

Con antecedentes como Gabriel Caballero en 2002 y Guillermo Franco en 2010, el ‘Vasco’ ha demostrado que es un técnico que suele reforzar al combinado nacional con jugadores naturalizados y para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá podría no ser la excepción.

Entre los nombres que suenan para fortalecer el ataque mexicano están Julián Quiñones y Germán Berterame, ambos con trayectorias destacadas en la Liga MX, además de Álvaro Fidalgo, quien, de ser elegible, podría ser llamado por el Vasco

¿Qué dijo Rotondi sobre la posibilidad de su naturalización y abrirse a la Selección?

Carlos Rotondi, recientemente habló sobre la posibilidad de naturalizarse mexicano y representar al Tri. En una entrevista con el reportero Adrián Esparza Oteo, el argentino de 28 años fue claro, pero mesurado: "Uno no cierra las puertas, pero por la edad que tengo ya para ir al otro Mundial sería complicado".

"Creo que México tiene el potencial para sacar jugadores. México tiene un gran equipo y va a seguir con grandes jugadores", afirmó el atacante de La Máquina, mostrando respeto por el talento local y el desarrollo del futbol mexicano.