Edson Álvarez sigue destacándose en el futbol europeo tras su sólida actuación en la victoria 1-0 del Fenerbahce sobre el Stuttgart, en la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

Su club, el Fenerbahce, aprovechó la ocasión para compartir una divertida anécdota en redes sociales, donde un error en la traducción de su apodo generó risas entre los aficionados.

En una dinámica publicada por el equipo turco, Álvarez fue presentado con un nuevo sobrenombre que no pasó desapercibido.

¿Cuál es el nuevo apodo de Edson Álvarez'

En la entrevista difundida por el Fenerbahce, el apodo de Álvarez, “El Machín”, fue erróneamente traducido como “El Máquina” (Machine en inglés), lo que desató comentarios divertidos en las redes sociales por parte de sus fanáticos.

El mensaje en redes sociales del club incluyó la frase en turco: “Bir lakabın var mı? ‘El Máquina’”, acompañando un video donde el mexicano compartió detalles personales.

Álvarez explicó que su apodo nació en la infancia: “Desde niño mi hermano me puso así porque nunca tuve miedo de jugar contra los mayores”.

Además, reveló su gusto por la comida mexicana, el sushi, el trap y el reggaetón, su preferencia por el color azul, y nombró a Rafael Márquez como su ídolo futbolístico, además de mencionar a Estambul y Londres como sus ciudades favoritas.