Selección Mexicana Femenil Sub 17: ¿Cuándo jugará los Octavos de Final del Mundial?

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 aseguró su pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Marruecos 2025 tras una victoria agónica por 1-0 ante Camerún, gracias a un golazo de tiro libre de Citlali Reyes al minuto 87.

Con este triunfo el equipo juvenil se consolidó como una de las 16 mejores selecciones del torneo de la categoría, escalando al segundo lugar del Grupo B y manteniendo vivas las esperanzas de avanzar más lejos en la competencia.

El encuentro frente a Camerún fue un desafío para las mexicanas, quienes dominaron en varios momentos, pero encontraron resistencia en la defensa africana. Sin embargo, la calidad individual de Citlali Reyes marcó la diferencia.

Con confianza, la joven futbolista tomó el balón en un tiro libre y, con un disparo preciso, venció a la portera camerunesa, desatando la euforia entre los aficionados mexicanos presentes en Marruecos.

#Sub17 Otra vez Citlalli Reyes. Otra vez al 87’. ✨

Los tres puntos son nuestros. 🔥✅#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/bfEw9cCqEl — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025

Este gol no solo aseguró la victoria, sino que reafirmó el talento de Reyes, quien ya había sido clave en el triunfo previo ante Países Bajos.

El desempeño de México en la fase de grupos fue sólido, sumando dos victorias que les permitieron avanzar con autoridad. Ahora, las miradas están puestas en los octavos de final, donde enfrentarán al segundo lugar del Grupo F, que se definirá tras el choque entre Japón y Paraguay.

Este duelo, programado para este sábado 25 de octubre a las 13:00 horas, determinará al rival del Tricolor. Las japonesas y paraguayas han mostrado un nivel competitivo, por lo que México deberá prepararse para un encuentro de alta exigencia.

¿Cuándo volverá a jugar el Tri Sub 17 en el Mundial de Marruecos?

El partido de octavos de final está programado para el miércoles 29 de octubre a las 09:30 horas en la Academia de Futbol Mohammed VI y será transmitido a través de ViX.

La afición mexicana espera que el equipo mantenga su ímpetu y continúe haciendo historia en el torneo.