El Estadio Banorte (anteriormente llamado Estadio Azteca) es uno de los recintos futbolísticos con mayor historia en todo el planeta. Sede de dos finales de la Copa del Mundo, el Coloso de Santa Úrsula se prepara para recibir en 2026 su tercer Mundial.

Inaugurado en mayo de 1966, el Azteca fue sede el partido inaugural y la final de la Copa Mundial de 1970 en donde la selección brasileña, comandada por Pelé, se proclamó tricampeona. Sorpresivamente en 1986 volvió a ser sede del Mundial de futbol en donde vio al otro astro del Siglo XX alzarse como campeón.

El Coloso de Santa Úrsula vio a Diego Armando Maradona alzarse con la gloria máxima del balompié en tierra mexicana. Para 2026, el inmueble tomará el nombre de Estadio Ciudad de México y llegará a 20 juegos mundialistas celebrados sobre su cancha.

Lee también Estos son los 10 mejores futbolistas que han jugado en el estadio Azteca, hoy renombrado Banorte

En la edición de 1970 el Azteca recibió 10 partidos de la Copa Mundial de aquel año y en 1986 la cifra se redujo a nueve enfrentamientos, esto gracias al aumento de sedes entre una edición y otra. El duelo inaugural del 11 de junio del 2026 será el vigésimo encuentro disputado en este histórico inmueble, aumentando su prestigio como el estadio con más juegos de Copa del Mundo albergados.