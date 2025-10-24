Hirving Lozano volvió a Selección Mexicana a menos de un año de la Copa Mundial tras haber sido relegado del Tricolor prácticamente todo el 2024 y gran parte del 2025. Javier Aguirre confío nuevamente en el Chucky como un experimentado atacante de quien buscará sacar lo mejor.

Lozano, quien debutó con la selección mayor en febrero del 2016, acumula 18 tantos en 74 apariciones con la camiseta nacional. Sus actuaciones en el futbol del viejo continente lo han hecho acreedor a dos convocatorias mundialistas con México en 2018 y 2022.

Lee también Chucky Lozano defendió al Chicharito Hernández: "No tengo nada que decir en contra de él"

El Vasco regresó al Chucky a la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre en donde el Tricolor enfrentó en partidos amistosos a Japón y Corea del Sur. Para octubre, Aguirre volvió a llamar a Lozano para enfrentar a Colombia y Ecuador. El exjugador del Napoli no jugaba con la camiseta nacional desde la Final de la Concacaf Nations League 2024 en donde México cayó (0-2) ante Estados Unidos.

Lozano, quien no es un hombre que anote de manera constante, es una alternativa por bandas para el equipo de Aguirre de cara a la Copa del Mundo del 2026. Sin embargo, el último tanto del Chucky data de hace más de dos años.

Lee también Chucky Lozano fue separado del San Diego FC por indisciplina grave ¿Se aleja del Mundial 2026?

La última vez que Lozano anotó con la Selección Mexicana fue el 15 de octubre del 2023 en partido amistoso que se ganó (2-0) ante Ghana. Ahora bien, el último gol del Chucky en un partido oficial fue el 27 de marzo del 2023 ante Jamaica en la Concacaf Nations League.