Chucky Lozano, luego de que dejó Europa estaba viviendo su segundo aire con el San Diego FC de la MLS, equipo que recién debuto en el futbol profesional esta temporada. El mexicano ha sido uno de los jugadores más importantes, aportando goles y asistencias.

Eso le valió al canterano del Pachuca regresar a la Selección mexicana, donde ha sido considerado en las últimas dos Fechas FIFA. El objetivo de Hirving es meterse a la lista final de jugadores para el Mundial 2026.

¿Qué indisciplina cometió el Chucky Lozano?

Chucky Lozano es uno de los pilares del recién creado San Diego FC, pero aunque es el mejor jugador en esta campaña en el club, no fue suficiente para dejar pasar una grave indisciplina que cometió y lo tiene ‘congelado’ de momento.

Más de uno de sorprendió cuando vio la alineación de partido pasado de la Jornada 34 de la MLS ante el Portland Timbers, debido a que Hirving Lozano no apareció entre los elegidos por el entrenador Mikey Varas.

Se pensó que todo se debía a un tema táctico, ya que el mexicano había estado concentrado la semana pasada con el Tricolor y tuvo minutos ante Colombia y Ecuador.

Chucky Lozano tuvo actividad en la pasada Fecha FIFA con la Selección Mexicana. Foto: Imago7

No obstante, trascendió que el exjugador del PSV y Napoli había sido separado del equipo a manera de castigo, debido a que habría tenido una fuerte discusión con el entrenador antes de la Fecha FIFA.

Tom Bogert del medio ‘The Athletic’ reveló que en el medio tiempo del choque frente al Houston Dynamo, Lozano se hizo de palabras con el técnico del San Diego FC, quien lo sacó del partido del pasado 4 de octubre.

Se sabe que Mikey Varas no volverá a tener en cuenta al Chucky Lozano hasta que vuelva a mostrar compromiso con el equipo y cambie su actitud, lo que pone en duda su participación en los Playoffs de la MLS.