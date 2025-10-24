Hirving Lozano tomó un segundo aire en el San Diego FC, equipo que recién debutó en la MLS esta temporada. El atacante mexicano se convirtió en el más determinante con goles y asistencias, lo que incluso le valió ser tomando en cuenta de nuevo en la Selección Mexicana.

Sin embargo, de cara a los Playoffs del torneo norteamericano, trascendió que previo a reportar con el Tri el Chucky cometió una grave indisciplina, por lo que había sido separado del equipo, lo que ponía en riesgo su continuidad.

¿Qué dijo el Chucky Lozano?

Hace unos días se dio a conocer que Hirving Lozano cometió una grave indisciplina en el San Diego FC, específicamente una acalorada discusión con el entrenador del equipo, Mikey Varas.

Como resultado, fue separado del equipo y estaba en duda para ser parte de los Playoffs, debido a que el estratega consideró que el mexicano no estaba comprometido con él y sus compañeros.

Trascendió que durante el medio tiempo del partido contra Houston Dynamo del pasado 4 de octubre, Lozano se hizo de palabras con el técnico, donde hubo hasta insultos. El Chucky ya no salió al campo para el segundo tiempo.

Esta es la disculpa completa del Chucky Lozano. Foto: Especial

Sin embargo, Hirving Lozano decidió romper el silencio y habló de los que pasó en el vestidor, asegurando que todo se debió a la intensidad cómo vive cada uno de los partidos, aunado a que ya ofreció disculpas.

“Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede llevar a reacciones que no reflejan quién soy ni el respeto que siento por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, y ya asumí la responsabilidad, la afronté y seguí adelante”, es parte del mensaje que compartió el jugador mexicano en Instagram.