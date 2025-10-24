Gilberto Mora fue una de las figuras del pasado Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Chile. El seleccionado mexicano, a sus 16 años, jugó de tú a tú ante futbolistas mayores que él, dejando claro que tiene una enorme calidad y valor para no temer a ningún rival.

Lamentablemente para el canterano de Xolos, su aventura concluyó en Cuartos de Final, instancia en la que cayeron ante Argentina. En ese duelo los sudamericanos le mostraron cómo se disputan esas instancias, debido a que con patadas y una defensa férrea, no lo dejaron hacer nada en la cancha.

Lee también Filtran chamarra que usará la Selección Mexicana en el Mundial 2026 previo a sus partidos

¿Gilberto Mora tiene medalla de bronce?

Gilberto Mora no sólo terminó de cautivar a los aficionados mexicanos, sino que gracias a sus actuaciones la prensa internacional y equipos de Europa pusieron sus ojos sobre el futbolista chiapaneco.

Incluso ‘Morita’ ya protagonizó una portada en España, debido al supuesto interés del Real Madrid, que lo seguirá de cerca para una posible contratación, que de concretarse sería hasta finales de 2026, cuando tenga la ya mayoría de edad.

Aunque ya concluyó el Mundial Sub-20, Mora continúa dando de qué hablar, porque recién salió un listado de los jugadores más valiosos del campeonato juvenil, donde apareció el nombre del mexicano.

El diario deportivo The Athletic realizó un ranking de los que más destacaron en el torneo que se realizó en suelo andino y colocó a Gilberto en el Top 3. La decisión generó mucha polémica entre los aficionados nacionales, ya que consideran que merecía un mejor puesto.

En primer lugar, dicho medio puso a Yassir Zabiri (Marruecos), que brilló en la Final con un doblete, logró el título y además el Balón de Oro. Milton Delgado (Argentina), por su parte, fue de lo mejor de la Albiceleste, aunque se apagó en el duelo definitivo ante los marroquíes.

Gilberto Mora tendría la ‘medalla de bronce’, ya que fue fundamental para México con tres goles y dos asistencias. Los fanáticos nacionales creen que debió ser mejor rankeado, porque a diferencia del resto, él apenas tenía 16 años. Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) y Pablo García (España) completan el Top 5.