Pese a que no se han anunciado de manera oficial, los uniformes que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial 2026 han generado infinidad de reacciones encontradas, debido a que tanto el de local como el de visita se filtraron en redes sociales.

El primero está inspirado en la playera que se utilizó en la Copa del Mundo de Francia 98, que cautivó a todos con el Calendario Azteca en la parte frontal. La otra indumentaria recuerda a la que portaron en México 86, siendo un blanco sobrio con detalles en verde y rojo.

¿Cómo es la chamarra de México para Mundial 2026?

Todo parece indicar que será en la Fecha FIFA de noviembre cuando México estrene el uniforme de local para el Mundial 2026, que arrancará en el renovado Estadio Azteca el próximo 11 de junio.

Sería en el duelo pactado en el Alamodome de San Antonio, Texas, ante Paraguay el 18 de noviembre. Pese a que no a toda la afición le ha agradado el jersey, hay un tema que genera gran expectativa.

Recién se filtró en redes sociales la que sería la chamarra que usarán los jugadores para salir al campo y entonar el Himno Nacional previo a los partidos. El diseño ha enamorado a los fanáticos del Tricolor.

Este es el diseño de la chamarra que usará México previo a sus partidos en el Mundial 2026. Foto: Especial

La prenda es en su totalidad blanca con añadidos en verde y rojo en cuello y las líneas tradicionales de la marca que viste a la Selección Mexicana. El escudo y el logo retro destacan mucho en la parte frontal.

Contrario a lo que ha sucedido con otras filtraciones de prendas para el Mundial del Tricolor, esta ha generado una gran aceptación, por lo que seguramente será un éxito rotundo de ventas.

Hasta el momento se desconoce si se estrenará en noviembre próximo, debido a que por el color sería la chamarra de visitante. Existe la posibilidad de que haya otra con el tono verde para los encuentros de local.