El futbol suele ser un deporte que une a comunidades, pero también ha sido escenario de grandes tragedias que empañan su espíritu festivo.

En México, incidentes violentos han marcado algunos eventos deportivos, desde riñas entre aficionados hasta hechos tan graves como el ocurrido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde una final de futbol culminó en una tragedia que dejó un saldo mortal.

¿Qué fue lo que sucedió en un partido en Dolores Hidalgo?

La tarde del jueves 23 de octubre, la comunidad de El Garabatillo, en Dolores Hidalgo, celebraba una final de futbol en honor al Señor de la Agonía.

Jugadores y espectadores convivían al borde de la cancha, disfrutando del ambiente festivo tras el partido. Sin embargo, la calma se rompió cuando una camioneta negra, conducida por un hombre identificado como Rafael “N”, irrumpió en el campo.

Según el video que circula en las redes, el conductor comenzó a dar vueltas en el terreno antes de dirigir su vehículo directamente contra un grupo de personas, atropellando a dos individuos.

El impacto causó lesiones graves a las víctimas, quienes fueron trasladadas a un hospital por sus propios medios. Lamentablemente, según el reporte de las autoridades, una de las personas atropelladas perdió la vida.

La agresión desató la furia de los presentes, quienes reaccionaron lanzando piedras al vehículo y, en la misma grabación, se escucharon detonaciones de arma de fuego, aunque no se registraron heridos ni fallecidos por disparos.

El conductor de la camioneta huyó del lugar tras el ataque, pero las autoridades lograron detenerlo poco después. Rafael “N” fue arrestado, y otra persona presuntamente involucrada ya ha sido identificada y es buscada por la policía.

Una camioneta Chevrolet Tahoe negra arrolló a dos personas en la final de fútbol en la comunidad El Garabatillo en Dolores Hidalgo esta tarde.



Según testigos, el conductor de la camioneta el cual se desconoce su identidad, ingresó a la cancha, atropelló a los dos personas y se… pic.twitter.com/b9dxVtvqEd — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) October 24, 2025

Las autoridades de Dolores Hidalgo investigan los motivos detrás de este acto violento. Este incidente se suma a una serie de eventos trágicos relacionados con el futbol en México, donde la pasión por el deporte a veces se ve opacada por la violencia.