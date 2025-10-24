Las Chivas vuelven a ser centro de atención por un escándalo extradeportivo que involucra a uno de sus exjugadores.

Hace algunas semanas el nombre del Guadalajara se volvió tema de conversación luego de que uno de sus exelementos estrella se viera involucrado en un caso de abuso.

Todas las atenciones y las miradas se centraron en torno al club rojiblanco luego de que se diera a conocer que Omar 'N' había sido detenido en Zapopan por parte de la Fiscalía de Jalisco bajo una denuncia que lo señalaba de haber abusado de una menor.

Luego de las primera audiencias, Omar 'N' fue vinculado a proceso, manchando de alguna forma a la institución tapatía, toda vez de que se trataba de uno de sus exfutbolistas que en su momento fue referente.

¿Quién es el exjugador de Chivas que enfrenta una acusación de abuso?

Ahora, las miradas se vuelven a centrar en las Chivas por un caso similar. Se trata de Dieter 'N', mediocampista actualmente en los Bravos de Juárez, quien enfrenta nuevamente a la justicia tras la reapertura de un proceso penal por el delito de abuso sexual, derivado de una denuncia presentada en 2020.

El caso se remonta al 24 de octubre de dicho año, cuando una joven de 21 años, quien trabajaba en un restaurante en Zapopan, denunció ante la Fiscalía de Jalisco haber sido víctima de abuso sexual por parte de del jugador durante una fiesta privada.

En el incidente también se mencionó la presencia de otros exjugadores de Chivas: José Juan “Gallito” Vázquez, Javier Eduardo “Chofis” López y Alexis Peña.

Tras la denuncia, Chivas actuó de manera inmediata, separando a los involucrados de la plantilla y rescindiendo el contrato del ahora acusado.

Sin embargo, en una primera resolución, un Juzgado especializado en Violencia contra las Mujeres dictó un auto de no vinculación, desestimando el caso. La víctima, respaldada por un amparo, logró que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal revisara el expediente, determinando que existen elementos suficientes para investigar el delito de violación, considerado grave bajo el Código Penal de Jalisco.