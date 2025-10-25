Omar Bravo, exfutbolista de las Chivas, enfrenta actualmente un proceso judicial que desde que se dio a conocer dicha situación ha sacudido el mundo del deporte mexicano.

Detenido a principios de este mes de octubre en Zapopan, Jalisco, por una denuncia presentada por su hijastra de 17 años y su madre, Bravo fue imputado por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Lee también: La vez que OMAR BRAVO falló un penalti ante Portugal en el Mundial de Alemania 2006

La parte acusadora informó que los abusos iniciaron cuando ella tenía 11 años y se prolongaron durante seis años, bajo un contexto de convivencia familiar, posición de autoridad y amenazas psicológicas.

La Fiscalía de Jalisco integró pruebas como videos, audios y más de 40 capturas de pantalla que documentan los hechos, lo que generó una profunda conmoción en la afición rojiblanca y en el ámbito deportivo nacional.

El 10 de octubre, tras una audiencia inicial que duró casi 12 horas a puerta cerrada en los juzgados de Puente Grande, un juez del Primer Distrito Judicial de Jalisco determinó la vinculación a proceso de Omar Bravo.

Se le impuso prisión preventiva oficiosa por seis meses en dicho penal, mientras se desarrolla la etapa de investigación complementaria con un plazo de un mes para su cierre.

Omar 'N' recibe dos buenas noticias ¿Saldrá de prisión el exjugador de las Chivas?

Inicialmente, la Fiscalía anunció la revisión de dos carpetas de investigación archivadas contra Bravo, lo que generó una gran expectación sobre lo que podría afectar al exjugador y su futuro ante la ley.

Sin embargo, en las últimas hora circuló la información de que esas dos carpetas de investigación en su contra fueron cerradas, es decir, archivadas de nueva cuenta, dos buenas noticias que en estos momentos podrían darle un poco de tranquilidad al exrojiblanco.

De acuerdo con información que circula en la red, las otras carpetas de investigación contra el exfutbolista son de 2023 y de principios de 2025. Pero no están relacionadas con el proceso que enfrenta ahora.

Esto no significa que Omar 'N' quedará en libertad, pues seguirá con su proceso como se tenía estipulado desde el 10 de octubre, y actualmente se mantiene en prisión preventiva en el reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.