En el mundo del futbol, donde la doble nacionalidad suele generar intensos debates y dilemas, un joven talento del balompié ha marcado una postura clara y contundente: eligió representar a la Selección de Estados Unidos sin titubear, a pesar de sus raíces mexicanas.

Este jugador de 22 años de edad nació en California, pero sus padres son originarios de Michoacán, México, lo que le otorgaba la posibilidad de optar por el equipo nacional mexicano.

Sin embargo, el futbolista, considerado una de las promesas del futbol estadounidense, nunca contempló seriamente esa opción.

Su crianza en Estados Unidos, sumada a las oportunidades que el país le brindó para desarrollarse como futbolista, inclinó la balanza de manera definitiva hacia las barras y las estrellas.

¿Quién es el jugador que prefirió jugar para Estados Unidos?

Se trata de Diego Luna, joya y joven talento del Real Salt Lake, quien explicó los motivos por el que declinó su opción de jugar para el Tricolor.

A diferencia de otros casos de futbolistas mexicoamericanos, como Ricardo Pepi o Alejandro Zendejas, quienes enfrentaron dilemas más complejos al elegir entre México y Estados Unidos, Luna asegura que su elección fue directa.

"Mis padres son de Michoacán, México, pero nací en California. Crecí con raíces mexicanas, aunque he vivido toda mi vida en Estados Unidos. Fue fácil elegir jugar por este país, porque me ha dado todas las oportunidades", afirmó el mediocampista desatando reacciones entre los aficionados mexicanos.

Desde temprana edad, participó en las selecciones menores estadounidenses, desde la Sub-16 hasta la mayor, consolidando su compromiso con el 'Team USA'. Este recorrido lo ha convertido en una pieza clave para el futuro de la selección norteamericana, que busca consolidar su proyecto rumbo al Mundial 2026, donde será coanfitriona.

"Eso no significa que me avergüence de ser mexicano; simplemente tuve que tomar una decisión", afirmó.