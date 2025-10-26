Selección Mexicana: ¿Cuántos partidos le quedan al Tri del 'Vasco' Aguirre en el año?

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, enfrenta un cierre de año 2025 con retos importantes para afinar su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Tras dos Fechas FIFA complicadas en las que no logró victorias, cayendo goleada ante Colombia y empatando con Ecuador, Corea del Sur y Japón, el Tri busca cerrar el año con mejores resultados.

Estos encuentros dejaron más dudas que certezas sobre el rendimiento del equipo, lo que pone presión sobre los próximos compromisos para consolidar un cuadro competitivo.

La ausencia de eliminatorias, al ser México uno de los anfitriones del Mundial, ha permitido programar amistosos contra rivales de peso, una estrategia clave para evaluar el nivel del equipo.

¿Cuántos partidos le quedan al Tri del 'Vasco' Aguirre en el año?

En lo que resta de 2025, la Selección Mexicana tiene programados dos partidos amistosos en la Fecha FIFA de noviembre. Estos encuentros representan una oportunidad crucial para que el "Vasco" Aguirre ajuste tácticas y defina a los jugadores que formarán parte del núcleo del equipo de cara al Mundial.

Los rivales elegidos no son menores, ya que ambos han asegurado su boleto para la Copa del Mundo 2026, lo que garantiza un nivel de exigencia alto. Estos duelos serán fundamentales para medir el progreso del Tri y corregir las deficiencias mostradas en los partidos recientes.

El primero de estos compromisos será el sábado 15 de noviembre, cuando México se enfrente a Uruguay en el estadio Territorio Santos Modelo, en la Comarca Lagunera. Este partido marca el regreso del Tri a esta sede, donde buscará aprovechar el apoyo de la afición local para medirse a un rival sudamericano de gran tradición y calidad.

Uruguay, con su estilo competitivo y jugadores de élite, pondrá a prueba la capacidad de México para manejar partidos de alta intensidad, algo esencial para su preparación mundialista.

El segundo y último encuentro del año será el martes 18 de noviembre contra Paraguay, en un duelo programado en San Antonio, Texas. Este partido cerrará la actividad de la Selección Mexicana en 2025 y será una oportunidad más para evaluar el desempeño del equipo ante otro rival clasificado al Mundial.