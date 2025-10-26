Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más icónicos del futbol mexicano, falleció este sábado a los 81 años, dejando un legado imborrable en el balompié nacional.

Su carrera como técnico se destacó por los campeonatos que logró con equipos emblemáticos como Puebla, Necaxa y América, donde rompió sequías históricas y construyó dinastías memorables en el futbol mexicano.

Su enfoque táctico y carisma lo convirtieron en una figura respetada, capaz de transformar planteles en contendientes al título. Puebla, donde debutó como jugador en la década de 1960, vio en él a un líder que regresó para coronarse en 1991, mientras que con Necaxa en los 90 armó un equipo histórico que dominó la Liga.

Finalmente, en América, Lapuente acabó con una larga espera por trofeos, consolidándose como un estratega versátil y exitoso.Además de sus hazañas en el fútbol de clubes, Lapuente tuvo un paso inolvidable por la Selección Mexicana, donde dejó huella en momentos clave de la historia tricolor.

En el Mundial de Francia 98, asumió el banquillo y llevó al equipo a una actuación digna de destacar, alcanzando los octavos de final con una casi sorpresa ante Alemania, en un torneo donde México mostró garra y competitividad internacional.

Un año después, en 1999, bajo su mando, el Tri lograría su mayor gloria en la Copa Confederaciones, derrotando a Brasil en la final por 4-3 en un partido épico que selló el único título FIFA de la selección mayor hasta la fecha.

Este logro no solo elevó su estatus, sino que inspiró a generaciones de aficionados y jugadores, recordándonos el potencial de México en el escenario global.

En los últimos tiempos, el legendario técnico prefirió la tranquilidad, alejándose de los reflectores para enfocarse en su familia en Puebla, su ciudad natal y cuna futbolística.

¿Qué dijo Emilio Azcárraga tras el fallecimiento de Manuel Lapuente?

Tras la partida de el extécnico, el mundo del futbol reaccionó con profunda tristeza utilizando las redes sociales para enviar condolencias y mensajes de cariño hacia el exentrenador. Entre ellos, se encontró a Emilio Azcarraga, quien lamentó la noticia.

"Qué difícil decir adiós a alguien que marcó una época. Gracias, Manuel Lapuente, por enseñarnos que el futbol también se gana con corazón. Eres parte de la historia del futbol Mexicano. DEP", escribió el dueño de Televisa.