Luego de todo lo que se habló sobre la posible salida de Álvaro Morales de , tras enfurecer a un par de directivos de la empresa, el siempre controversial comunicador, sorprendió a más de uno al parecer en redes sociales en un video donde da opiniones sobre el amor.

'El Brujo' apareció con ‘Los Debatibles’ para hablar sobre el enamoramiento, en un video de TikTok. Donde el, hasta ahora, elemento de ESPN, reflexiona sobre uno de los temas más difíciles en la sociedad.

¿Álvaro Morales se va de ESPN? FOTO: ESPECIAL
¿Qué dijo Álvaro Morales en Tiktok?

“El enamoramiento está chido, el amor está chido, el amor pasional, pero eso se va modificando, va cambiando, y se puede ir acabando. Tú tienes que saber con quién te casas no solamente porque te gusta, cabrón”, es lo primero que dice en el video en redes sociales.

Además, de hacer reflexionar a más de uno, advirtió que debes conocer muy bien a tu pareja mucho más allá de sólo lo físico: “Tú tienes que ver en muchas cosas, desde cómo se baña, cómo se lava los dientes, si es o no es disciplinado, tu tienes que ver todo lo que te gusta de una persona y no necesariamente lo físico, lo emocional cabrón”.

Este fragmento de Morales cuenta con más de 123 mil vistas, y más de 11 mil 'me gusta', y cientos de aficionados que lo reconocen por su trabajo en la televisión, comentaron en el video, algunos buenos, y otros cuantos con una crítica hacia El Brujo.

