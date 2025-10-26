Checo Pérez fue una de las grandes ausencias en el GP de México de este domingo 26 de octubre, y uno de los más aclamados por la fanaticada tricolor.

Sin embargo, en una reciente charla que aludía a este evento de la Fórmula 1, el polito tapatío dejó de lado los autos, y habló de futbol. Específicamente del América, equipo con el que simpatiza, y de la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre el América y el Mundial de 2026?

En una conversación con TUDN, Sergio Pérez platicó un poco sobre las pasiones que tiene lejos del emparrillado. Y soltó algunas declaraciones sobre la Copa del Mundo que vendrá a México en 2026.

Checo Pérez Foto: Imago7

De acuerdo con las palabras del mexicano, todo indica que se compromete a asistir a los partidos del equipo que dirige Javier Aguirre en tierras aztecas. Aunque queda ver si no interfieren ningunas fechas en las que tenga que correr con Cadillac.

“El Mundial va a estar increíble, ya tengo los partidos a los que seguramente voy a poder ir, tener un Mundial en casa es algo que creo que va a ser única vez. Y también la F1 lo quiero disfrutar por última vez”.

Posteriormente, el de Red Bull Racing también tuvo palabras para el equipo al que apoya en la Liga MX, las Águilas del América, quienes recientemente han generado dudas entre los aficionados por ciertos resultados donde no terminan de convencer.

“Ay el América, espero que sea solo un momento complicado que estamos pasando, pero que cerremos bien la Liguilla, que llegue el equipo bien preparado para otro campeonato”.

Red Bull es tundido en redes sociales luego de olvidarse de Checo Pérez y felicitar al América en Año Nuevo / FOTO: ESPECIAL

