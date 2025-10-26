La Selección Mexicana Femenil no tuvo problemas y derrotó (2-0) a su similar de Nueva Zelanda sobre la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

Con tempranas anotaciones de Diana Ordoñez (11') y María Sánchez (16'), ambas futbolistas de Tigres, el Tricolor cerró de gran manera su último compromiso amistoso antes de iniciar su aventura en las eliminatorias mundialistas.

El primer gol cayó tras un gran cobro de tiro libre. La delantera mexicana estuvo atenta para desmarcarse, conectar correctamente el balón y abrir el marcador.

El segundo se dio por una acción más que fortuita, que incluyó un error de la portera neozelandesa y una serie de rebotes.

Al igual que en el primero de los dos duelos que jugaron ante la representante de Oceanía, México volvió a adueñarse del balón y se encargó de llevar el ritmo del partido; fue el que más peligro generó en el área rival y defensivamente mostró solidez. Brindó una gran actuación en La Frontera.

La bombiiiii encuentra su gol 17 con la SNMF... pic.twitter.com/rJzrdF2xI4 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 26, 2025

A pesar de que Pedro López realizó 10 modificaciones, respecto al partido a media semana en el Ciudad de los Deportes, la Selección Mexicana no las resintió y se desenvolvió de la misma manera. Cada una de las jugadoras que iniciaron aprovechó al máximo su oportunidad.

Con el funcionamiento del Tricolor, en la casa del FC Juárez, quedó demostrado que la idea del entrenador español está que más que impregnada en cada una de sus futbolistas.

La Selección Mexicana Femenil de Pedro López se declara lista para iniciar su proceso rumbo al Mundial de 2027. La ilusión tricolor es máxima.

