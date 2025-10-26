La Serie Mundial de las Ligas Mayores ya comenzó, con los Toronto Blue Jays y los Dodgers de Los Angeles como los grandes protagonistas de esta edición.

Los aficionados al beisbol están emocionados y llenos de expectativas ante lo que promete ser una contienda vibrante que hasta el momento se mantiene con una victoria por bando.

Ambos equipos han demostrado un desempeño excepcional a lo largo de la temporada, lo que augura una serie repleta de emociones, jugadas espectaculares y momentos que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos.

Lee también: Manuel Lapuente pasó de ser el técnico del Tricolor a romper la sequía más grande en la historia del América

Entre las alternativas más populares para ver la Serie Mundial se encuentra la transmisión de TUDN Radio y Univision, de las cadenas más seguidas para ver la cobertura en vivo debido a la presencia de Enrique Burak y Antonio de Valdés, quienes seguramente extrañaran a su eterno amigo Pepe Segarra.

Sin embargo, en las ultimas horas, Toño de Valdés llamó la atención con una publicación compartida en sus redes sociales, donde 'reveló' que tuvo que tomar una complicada decisión por culpa de los Dodgers, la novena de sus amores.

¿Toño de Valdés tuvo que vender su casa por culpa de los Dodgers?

El comentarista de Televisa, quien acumula una gran cantidad de coberturas de Serie Mundial, compartió un video donde reveló que "tuvo que vender su casa" por culpa de los Dodgers.

"Perdóname Yoyita!! Es que quiero ver a mis Dodgers bicampeones de la Serie Mundial!!!", escribió el comentarista junto a un video donde aparece la frase "La Yoyis: ¿Quién vendió la casa?... Yo en Toronto viendo a mis Dodgers en la Serie Mundial", mientras disfrutaba viendo hacia el diamante.

En realidad todo se trató de una broma por parte del narrador, quien evidentemente está disfrutando de las transmisiones de los juegos entre Dodgers y Blue Jays y así lo presumió en las redes a sus seguidores.