El ascenso de Santiago Giménez parece ir cada vez hacia arriba. El delantero del AC Milán vive el mejor momento de su carrera y lo acaba de confirmar con un logro que pocos imaginaban hace apenas un par de años.

Pues el canterano de Cruz Azul se convirtió en el futbolista mexicano más caro de la historia, según el portal especializado Transfermarkt.

¿Cuánto vale Santiago Giménez?

El 'Bebote' alcanzó una valoración de 50 millones de euros en 2024, cifra que lo coloca en la cima del futbol mexicano. Con este nuevo registro, supera a Raúl Jiménez, quien en su etapa con el Wolverhampton también llegó a estar valorado en esa misma cantidad, aunque en un contexto diferente.

El crecimiento de Giménez ha sido meteórico. Cuando dejó Cruz Azul en 2022 para fichar con el Feyenoord, su valor rondaba los 4 millones de euros. En apenas dos años, y tras consolidarse como goleador en la Eredivisie, logró multiplicar su cotización más de diez veces. Además, fue clave para que su equipo conquistara el título de liga y se clasificara a competencias europeas.

En la Selección Mexicana, su rol también ha ido creciendo. De ser una alternativa en ataque, pasó a ser el referente principal del nuevo proceso rumbo al Mundial de 2026. Su capacidad goleadora, su movilidad y su carácter lo perfilan como el sucesor natural de los históricos delanteros del Tri.

Más allá de los números, lo que refleja este aumento de valor es el impacto que ha tenido en su club y en la selección. En tiempos donde México busca renovar su generación, Santi representa el nuevo rostro del futbol tricolor.

Con solo 24 años de edad, Giménez ya rompió una barrera simbólica. Ser el jugador mexicano más caro no es un título oficial, pero sí una señal clara de su crecimiento y del lugar que se ha ganado en Europa.

